Monsters Aliens Robots Zombies
Monsters Aliens Robots Zombies Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in Canada a Monsters Aliens Robots Zombies oscil·la entre CA$105K i CA$144K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Monsters Aliens Robots Zombies. Última actualització: 9/28/2025

Compensació Total Mitjana

CA$114K - CA$135K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
CA$105KCA$114KCA$135KCA$144K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Monsters Aliens Robots Zombies?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Monsters Aliens Robots Zombies in Canada és una compensació total anual de CA$143,981. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Monsters Aliens Robots Zombies per al rol de Enginyer de Programari in Canada és CA$105,168.

