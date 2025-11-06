Directori d'empreses
Money View
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Greater Bengaluru

Money View Enginyer de Programari Salaris a Greater Bengaluru

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Greater Bengaluru a Money View totalitza ₹2.97M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Money View. Última actualització: 11/6/2025

Paquet Mitjà
company icon
Money View
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹2.97M
Nivell
L2
Base
₹2.41M
Stock (/yr)
₹295K
Bonus
₹268K
Anys a l'empresa
2-4 Anys
Anys d'exp
2-4 Anys
Quins són els nivells professionals a Money View?
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Títols inclosos

Enginyer de Programari Backend

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Money View in Greater Bengaluru és una compensació total anual de ₹4,921,181. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Money View per al rol de Enginyer de Programari in Greater Bengaluru és ₹2,670,051.

Altres recursos