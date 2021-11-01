monday.com Salaris

Directori d'empreses
El salari de monday.com oscil·la entre $64,675 en compensació total anual per a un Operacions de Servei al Client a la banda baixa fins a $211,393 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de monday.com. Darrera actualització: 9/16/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Enginyer de Software Full-Stack

Gestor de Producte
Median $145K
Servei al Client
$86.6K

Operacions de Servei al Client
$64.7K
Èxit del Client
$85.6K
Analista de Dades
$83.7K
Recursos Humans
$106K
Dissenyador de Producte
$90.2K
Gestor de Projectes
$136K
Enginyer de Vendes
$127K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$211K
Arquitecte de Solucions
$118K
Compensacions Totals
$79.1K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A monday.com, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

The highest paying role reported at monday.com is Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,393. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at monday.com is $111,996.

