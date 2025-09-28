Directori d'empreses
Momentive.ai
Momentive.ai Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in United States a Momentive.ai oscil·la entre €101K per year per a P1 i €267K per year per a P6. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza €207K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Momentive.ai. Última actualització: 9/28/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
Software Engineer I(Nivell d'Entrada)
€101K
€86.4K
€10.1K
€4.3K
P2
Software Engineer II
€163K
€138K
€14.8K
€10.1K
P3
Senior Software Engineer I
€189K
€136K
€36.9K
€15.6K
P4
Senior Software Engineer II
€207K
€164K
€23.6K
€19.2K
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Momentive.ai, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Momentive.ai in United States és una compensació total anual de €310,293. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Momentive.ai per al rol de Enginyer de Programari in United States és €214,490.

