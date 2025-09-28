La compensació de Enginyer de Programari in United States a Momentive.ai oscil·la entre €101K per year per a P1 i €267K per year per a P6. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza €207K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Momentive.ai. Última actualització: 9/28/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
P1
€101K
€86.4K
€10.1K
€4.3K
P2
€163K
€138K
€14.8K
€10.1K
P3
€189K
€136K
€36.9K
€15.6K
P4
€207K
€164K
€23.6K
€19.2K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Momentive.ai, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)