La compensació total mitjana de Analista Financer in United States a Momentive.ai oscil·la entre $126K i $178K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Momentive.ai. Última actualització: 9/28/2025

Compensació Total Mitjana

$143K - $169K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$126K$143K$169K$178K
Rang Habitual
Rang Possible

$160K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Momentive.ai, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)



