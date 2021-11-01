Directori d'empreses
Mollie Salaris

El salari de Mollie oscil·la entre $57,450 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $149,235 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Mollie. Darrera actualització: 9/15/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $149K
Analista de Dades
$57.4K

Científic de Dades
$92.7K
Màrqueting
$81K
Gestor de Projectes
$101K
Analista de Ciberseguretat
$110K
Gestor de Programes Tècnics
$114K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Mollie és Gestor d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $149,235. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Mollie és $101,241.

