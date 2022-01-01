Molex Salaris

Directori d'empreses
Molex
El salari de Molex oscil·la entre $28,290 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $179,100 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Molex. Darrera actualització: 9/15/2025

$160K

Enginyer Mecànic
Median $120K
Enginyer de Programari
Median $74.4K
Enginyer Biomèdic
$106K

Analista de Negoci
$96.9K
Enginyer de Maquinari
$63.5K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$176K
Dissenyador de Producte
$28.3K
Gestor de Producte
$72.1K
Gestor de Projectes
$96.9K
Vendes
$51.3K
Analista de Ciberseguretat
$89.4K
Arquitecte de Solucions
$179K
