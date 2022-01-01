Moderna Salaris

Directori d'empreses
El salari de Moderna oscil·la entre $40,899 en compensació total anual per a un Comptable a la banda baixa fins a $351,832 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Moderna. Darrera actualització: 10/18/2025

Enginyer de Programari
Median $180K

Enginyer de Software Full-Stack

Gestor de Producte
Median $260K
Científic de Dades
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Enginyer Biomèdic
Median $98K
Comptable
$40.9K
Enginyer Químic
$140K
Analista de Dades
$72.6K
Gestor de Ciència de Dades
$256K
Recursos Humans
$241K
Consultor de Gestió
$279K
Enginyer Mecànic
$166K
Dissenyador de Producte
$336K
Gestor de Programes
$332K
Gestor de Projectes
$245K
Assumptes Regulatoris
$312K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$352K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
Options

A Moderna, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Moderna és Gestor d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $351,832. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Moderna és $243,210.

