Model N
Model N Salaris

El salari de Model N oscil·la entre $72,611 en compensació total anual per a un Gestor de Programes a la banda baixa fins a $280,000 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Model N. Darrera actualització: 9/13/2025

$160K

Gestor de Producte
Median $280K
Enginyer de Programari
Median $137K
Recursos Humans
$236K

Jurídic
$256K
Consultor de Gestió
$80.4K
Gestor de Programes
$72.6K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$259K
Arquitecte de Solucions
$217K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Model N és Gestor de Producte amb una compensació total anual de $280,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Model N és $226,502.

