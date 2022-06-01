MOD Salaris

Directori d'empreses
El salari de MOD oscil·la entre $32,017 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $149,250 per a un Enginyer Biomèdic a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de MOD. Darrera actualització: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer Biomèdic
$149K
Enginyer de Maquinari
$36.5K
Gestor de Projectes
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Enginyer de Programari
$32K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$96K
Arquitecte de Solucions
$85.2K
Gestor de Programes Tècnics
$87.3K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a MOD és Enginyer Biomèdic at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $149,250. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a MOD és $87,262.

Altres recursos