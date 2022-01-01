Directori d'empreses
Mixpanel
Mixpanel Salaris

El salari de Mixpanel oscil·la entre $41,790 en compensació total anual per a un Consultor de Gestió a la banda baixa fins a $353,723 per a un Dissenyador de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Mixpanel. Darrera actualització: 10/20/2025

Enginyer de Programari
L3 $237K
L4 $276K

Enginyer de Software Full-Stack

Gestor de Producte
Median $242K
Operacions de Negoci
$199K

Desenvolupament de Negoci
$269K
Servei al Client
$101K
Científic de Dades
$221K
Recursos Humans
$340K
Consultor de Gestió
$41.8K
Operacions de Màrqueting
$208K
Dissenyador de Producte
$354K
Reclutador
$180K
Vendes
$179K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$254K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Mixpanel, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Mixpanel és Dissenyador de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $353,723. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Mixpanel és $229,193.

Altres recursos