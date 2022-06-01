Directori d'empreses
Mitsubishi Logisnext Americas
Mitsubishi Logisnext Americas Salaris

El salari de Mitsubishi Logisnext Americas oscil·la entre $90,450 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $175,875 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Mitsubishi Logisnext Americas. Darrera actualització: 10/20/2025

Enginyer Mecànic
Median $93K
Dissenyador de Producte
$90.5K
Gestor de Producte
$176K

Gestor de Programes
$123K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Mitsubishi Logisnext Americas és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $175,875. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Mitsubishi Logisnext Americas és $107,805.

