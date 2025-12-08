Directori d'empreses
Mita
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer Mecànic

  • Tots els Salaris de Enginyer Mecànic

Mita Enginyer Mecànic Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer Mecànic in India a Mita oscil·la entre ₹160K i ₹220K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mita. Última actualització: 12/8/2025

Compensació Total Mitjana

$2K - $2.3K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$1.8K$2K$2.3K$2.5K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Enginyer Mecànic contribucions a Mita per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Mita?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer Mecànic verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Mecànic a Mita in India és una compensació total anual de ₹219,576. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Mita per al rol de Enginyer Mecànic in India és ₹160,386.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Mita

Empreses relacionades

  • Lyft
  • Dropbox
  • Stripe
  • Facebook
  • Spotify
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mita/salaries/mechanical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.