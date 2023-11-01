Directori d'empreses
Minor International
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre Minor International que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    Minor International is a hospitality and leisure company with a portfolio of hotels, resorts, restaurants, and retail outlets in 62 markets from Africa to Australia including South America and Europe.

    http://minor.com
    Lloc web
    1978
    Any de fundació
    66,000
    Núm. d'empleats
    Seu central

    Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Minor International

    Empreses relacionades

    • Microsoft
    • Apple
    • SoFi
    • Square
    • Stripe
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos