La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in India a MindTickle oscil·la entre ₹1.82M i ₹2.59M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de MindTickle. Última actualització: 12/8/2025

Compensació Total Mitjana

$23.5K - $26.8K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$20.8K$23.5K$26.8K$29.5K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A MindTickle, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a MindTickle in India és una compensació total anual de ₹2,593,228. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a MindTickle per al rol de Dissenyador de Producte in India és ₹1,824,050.

