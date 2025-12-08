Directori d'empreses
Mindfire Solutions
Mindfire Solutions Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Gestor d'Enginyeria de Programari in India a Mindfire Solutions oscil·la entre ₹1.29M i ₹1.83M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mindfire Solutions. Última actualització: 12/8/2025

Compensació Total Mitjana

$16.6K - $19.7K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$14.7K$16.6K$19.7K$20.8K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Mindfire Solutions?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Mindfire Solutions in India és una compensació total anual de ₹1,828,552. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Mindfire Solutions per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in India és ₹1,287,937.

