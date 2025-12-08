Directori d'empreses
Mimecast
Mimecast Èxit del Client Salaris

La compensació total mitjana de Èxit del Client in United States a Mimecast oscil·la entre $133K i $189K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mimecast. Última actualització: 12/8/2025

Compensació Total Mitjana

$150K - $171K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$133K$150K$171K$189K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Mimecast?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Èxit del Client a Mimecast in United States és una compensació total anual de $188,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Mimecast per al rol de Èxit del Client in United States és $132,800.

