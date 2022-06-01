Directori d'empreses
Miltenyi Biotec
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Miltenyi Biotec Salaris

El salari de Miltenyi Biotec oscil·la entre $48,860 en compensació total anual per a un Assistent Administratiu a la banda baixa fins a $147,758 per a un Enginyer Biomèdic a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Miltenyi Biotec. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Assistent Administratiu
$48.9K
Enginyer Biomèdic
$148K
Jurídic
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gestor de Producte
$118K
Gestor de Projectes
$76.7K
Gestor de Programes Tècnics
$109K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Miltenyi Biotec és Enginyer Biomèdic at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $147,758. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Miltenyi Biotec és $112,974.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Miltenyi Biotec

Empreses relacionades

  • LEK
  • ReliaQuest
  • Optoro
  • Ambry Genetics
  • Mavenlink
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos