Milliman
Milliman Analista de Ciberseguretat Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Ciberseguretat a Milliman oscil·la entre $119K i $169K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Milliman. Última actualització: 12/8/2025

Compensació Total Mitjana

$134K - $153K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$119K$134K$153K$169K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Milliman?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Ciberseguretat a Milliman és una compensació total anual de $168,740. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Milliman per al rol de Analista de Ciberseguretat és $118,690.

