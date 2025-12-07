Directori d'empreses
miHoYo
miHoYo Dissenyador de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Dissenyador de Producte in China a miHoYo oscil·la entre CN¥840K i CN¥1.15M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de miHoYo. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$128K - $151K
China
Rang Habitual
Rang Possible
$118K$128K$151K$161K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 2 més Dissenyador de Producte contribucions a miHoYo per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

Quins són els nivells professionals a miHoYo?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Dissenyador de Producte a miHoYo in China és una compensació total anual de CN¥1,149,541. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a miHoYo per al rol de Dissenyador de Producte in China és CN¥839,664.

