La compensació de Gestor d'Enginyeria de Programari in Israel a Microsoft oscil·la entre ₪816K per year per a 64 i ₪1.74M per year per a 67. El paquet de compensació year mitjà in Israel totalitza ₪860K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Microsoft. Última actualització: 11/7/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
64
₪816K
₪596K
₪138K
₪82.8K
Principal EM
₪879K
₪595K
₪175K
₪109K
66
₪1.22M
₪653K
₪456K
₪106K
Senior Director
₪1.74M
₪733K
₪796K
₪215K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)
20%
ANY 1
20%
ANY 2
20%
ANY 3
20%
ANY 4
20%
ANY 5
A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:
20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)
20% s'adquireix en el 2nd-ANY (20.00% anual)
20% s'adquireix en el 3rd-ANY (20.00% anual)
20% s'adquireix en el 4th-ANY (20.00% anual)
20% s'adquireix en el 5th-ANY (20.00% anual)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)
