  • Salaris
  • Gestor d'Enginyeria de Programari

  • Tots els Salaris de Gestor d'Enginyeria de Programari

  • Ireland

Microsoft Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris a Ireland

La compensació de Gestor d'Enginyeria de Programari in Ireland a Microsoft oscil·la entre €166K per year per a 64 i €261K per year per a 66. El paquet de compensació year mitjà in Ireland totalitza €176K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Microsoft. Última actualització: 11/7/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
64
Senior Manager
€166K
€110K
€37.6K
€18.4K
Principal EM
Principal Director of Engineering
€188K
€127K
€44.8K
€16.8K
66
€261K
€138K
€93.1K
€29.7K
Senior Director
67
€ --
€ --
€ --
€ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ANY 1

20%

ANY 2

20%

ANY 3

20%

ANY 4

20%

ANY 5

Tipus d'Accions
RSU

A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 3rd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 4th-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 5th-ANY (20.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Sometimes a 5 year schedule



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Microsoft in Ireland és una compensació total anual de €335,772. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Microsoft per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in Ireland és €172,341.

