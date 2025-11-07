La compensació de Gestor d'Enginyeria de Programari in Czech Republic a Microsoft oscil·la entre CZK 2.75M per year per a 64 i CZK 5.29M per year per a 66. El paquet de compensació year mitjà in Czech Republic totalitza CZK 4.04M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Microsoft. Última actualització: 11/7/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
64
CZK 2.75M
CZK 1.99M
CZK 512K
CZK 248K
Principal EM
CZK 3.9M
CZK 2.46M
CZK 945K
CZK 499K
66
CZK 5.29M
CZK 2.81M
CZK 2M
CZK 489K
Senior Director
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ANY 1
20%
ANY 2
20%
ANY 3
20%
ANY 4
20%
ANY 5
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
