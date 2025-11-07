A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

20 % s'adquireix en el 1st - ANY ( 20.00 % anual )

20 % s'adquireix en el 2nd - ANY ( 20.00 % anual )

20 % s'adquireix en el 3rd - ANY ( 20.00 % anual )

20 % s'adquireix en el 4th - ANY ( 20.00 % anual )