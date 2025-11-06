Directori d'empreses
Microsoft
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Taiwan

Microsoft Enginyer de Programari Salaris a Taiwan

La compensació de Enginyer de Programari in Taiwan a Microsoft oscil·la entre NT$1.85M per year per a 59 i NT$4.45M per year per a 64. El paquet de compensació year mitjà in Taiwan totalitza NT$2.73M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Microsoft. Última actualització: 11/6/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
SDE
59(Nivell d'Entrada)
NT$1.85M
NT$1.5M
NT$237K
NT$111K
60
NT$2.46M
NT$1.9M
NT$393K
NT$164K
SDE II
61
NT$2.28M
NT$1.8M
NT$340K
NT$138K
62
NT$2.97M
NT$2.24M
NT$530K
NT$192K
Veure 9 Més Nivells
Afegir CompComparar Nivells
Microsoft logo
+NT$7.31M
Block logo
+NT$1.77M
Robinhood logo
+NT$2.71M
Stripe logo
+NT$610K
Datadog logo
+NT$1.07M
Verily logo
+NT$671K
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ANY 1

20%

ANY 2

20%

ANY 3

20%

ANY 4

20%

ANY 5

Tipus d'Accions
RSU

A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 3rd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 4th-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 5th-ANY (20.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Sometimes a 5 year schedule



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

Títols inclosos

Enviar nou títol

Enginyer iOS

Enginyer de Programari Frontend

Enginyer d'Aprenentatge Automàtic

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Xarxes

Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Enginyer de Programari de Producció

Enginyer de Programari de Seguretat

Enginyer DevOps

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

Enginyer Cripto

Enginyer de Programari de Realitat Virtual

Enginyer de Sistemes

Enginyer de Programari de Videojocs

Defensor de Desenvolupadors

Científic Investigador

Investigador d'IA

Enginyer d'IA

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Microsoft in Taiwan és una compensació total anual de NT$4,450,489. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Microsoft per al rol de Enginyer de Programari in Taiwan és NT$2,707,725.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Microsoft

Empreses relacionades

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos