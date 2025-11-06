Directori d'empreses
Microsoft
Microsoft Enginyer de Programari Salaris a Ireland

La compensació de Enginyer de Programari in Ireland a Microsoft oscil·la entre €63.6K per year per a 59 i €183K per year per a 65. El paquet de compensació year mitjà in Ireland totalitza €131K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Microsoft. Última actualització: 11/6/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
SDE
59(Nivell d'Entrada)
€63.6K
€57.1K
€4.6K
€1.9K
60
€76.8K
€62K
€9.6K
€5.2K
SDE II
61
€103K
€77.5K
€17.4K
€7.8K
62
€118K
€90.9K
€18.8K
€8.3K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ANY 1

20%

ANY 2

20%

ANY 3

20%

ANY 4

20%

ANY 5

Tipus d'Accions
RSU

A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 3rd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 4th-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 5th-ANY (20.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Sometimes a 5 year schedule



Títols inclosos

Enginyer iOS

Enginyer de Programari Frontend

Enginyer d'Aprenentatge Automàtic

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Xarxes

Enginyer de Programari d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer de Dades

Enginyer de Programari de Producció

Enginyer de Programari de Seguretat

Enginyer DevOps

Enginyer de Fiabilitat del Lloc

Enginyer Cripto

Enginyer de Programari de Realitat Virtual

Enginyer de Sistemes

Enginyer de Programari de Videojocs

Defensor de Desenvolupadors

Científic Investigador

Investigador d'IA

Enginyer d'IA

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Microsoft in Ireland és una compensació total anual de €193,354. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Microsoft per al rol de Enginyer de Programari in Ireland és €141,349.

Altres recursos