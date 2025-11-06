Directori d'empreses
Microsoft
  • Salaris
  • Analista de Ciberseguretat

  • Tots els Salaris de Analista de Ciberseguretat

  • Greater Bengaluru

Microsoft Analista de Ciberseguretat Salaris a Greater Bengaluru

La compensació de Analista de Ciberseguretat in Greater Bengaluru a Microsoft totalitza ₹4.87M per year per a 62. El paquet de compensació year mitjà in Greater Bengaluru totalitza ₹4.33M.

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
59
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
60
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
61
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
62
₹4.87M
₹3.55M
₹907K
₹410K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ANY 1

20%

ANY 2

20%

ANY 3

20%

ANY 4

20%

ANY 5

Tipus d'Accions
RSU

A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 3rd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 4th-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 5th-ANY (20.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Sometimes a 5 year schedule



Títols inclosos

Analista de Riscos Tecnològics

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Ciberseguretat a Microsoft in Greater Bengaluru és una compensació total anual de ₹5,505,540. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Microsoft per al rol de Analista de Ciberseguretat in Greater Bengaluru és ₹4,078,914.

