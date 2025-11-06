Directori d'empreses
La compensació de Vendes in New York City Area a Microsoft oscil·la entre $180K per year per a 60 i $511K per year per a 66. El paquet de compensació year mitjà in New York City Area totalitza $230K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Microsoft. Última actualització: 11/6/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
59
$ --
$ --
$ --
$ --
60
$180K
$122K
$18.3K
$39.9K
61
$192K
$134K
$13.9K
$43.6K
62
$220K
$149K
$27.2K
$43.7K
Veure 8 Més Nivells
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (25.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ANY 1

20%

ANY 2

20%

ANY 3

20%

ANY 4

20%

ANY 5

Tipus d'Accions
RSU

A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 3rd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 4th-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 5th-ANY (20.00% anual)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'Accions
RSU

A Microsoft, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

Sometimes a 5 year schedule



Títols inclosos

Representant de Vendes de Camp

Gerent de Vendes de Camp

Executiu de Comptes

Gerent de Comptes

Enginyer d'Èxit del Client

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Vendes a Microsoft in New York City Area és una compensació total anual de $511,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Microsoft per al rol de Vendes in New York City Area és $212,000.

