Directori d'empreses
Micro Focus
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Micro Focus Salaris

El salari de Micro Focus oscil·la entre $13,046 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $229,140 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Micro Focus. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Enginyer de Programari
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Analista de Negoci
$126K
Científic de Dades
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista Financer
$151K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$193K
Dissenyador de Producte
$167K
Gestor de Producte
$229K
Operacions d'Ingressos
$49.1K
Vendes
$42.1K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$123K
Arquitecte de Solucions
$159K
Gestor de Programes Tècnics
$160K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Micro Focus és Gestor de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $229,140. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Micro Focus és $124,063.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Micro Focus

Empreses relacionades

  • NetSuite
  • Mphasis
  • Rockwell Automation
  • Darktrace
  • IHS Markit
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos