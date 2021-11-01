Directori d'empreses
Metrolinx
Metrolinx Salaris

El salari de Metrolinx oscil·la entre $54,608 en compensació total anual per a un Analista Financer a la banda baixa fins a $113,821 per a un Enginyer Civil a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Metrolinx. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $76.5K
Analista de Negoci
$70.8K
Enginyer Civil
$114K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Analista de Dades
$63.8K
Científic de Dades
$73.9K
Analista Financer
$54.6K
Enginyer de Maquinari
$101K
Consultor de Gestió
$79.4K
Redactor Tècnic
$79.1K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Metrolinx és Enginyer Civil at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $113,821. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Metrolinx és $76,455.

Altres recursos