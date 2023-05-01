Directori d'Empreses
Metro
Metro Salaris

El rang de salaris de Metro varia de $13,746 en compensació total anual per a Vendes a l'extrem inferior a $143,715 per a Operacions de Màrqueting a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Metro. Última actualització: 8/9/2025

$160K

Assistent Administratiu
$39.8K
Científic de Dades
$64.4K
Operacions de Màrqueting
$144K

Dissenyador de Producte
$74.1K
Gestor de Producte
$115K
Gerent de Projecte
$16.4K
Vendes
$13.7K
Enginyer de Programari
$60.3K
Arquitecte de Solucions
$105K
PMF

