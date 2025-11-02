Directori d'empreses
Meridian Group International
Meridian Group International Vendes Salaris

La compensació total mitjana de Vendes in United States a Meridian Group International oscil·la entre $245K i $342K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Meridian Group International. Última actualització: 11/2/2025

Compensació Total Mitjana

$266K - $322K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$245K$266K$322K$342K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Meridian Group International?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Vendes a Meridian Group International in United States és una compensació total anual de $342,200. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Meridian Group International per al rol de Vendes in United States és $244,850.

