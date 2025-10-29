Directori d'empreses
Meridian Credit Union
Meridian Credit Union Enginyer de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Canada a Meridian Credit Union totalitza CA$84.1K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Meridian Credit Union. Última actualització: 10/29/2025

Paquet Mitjà
company icon
Meridian Credit Union
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Total per any
CA$84.1K
Nivell
-
Base
CA$74K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$10.1K
Anys a l'empresa
5 Anys
Anys d'exp
7 Anys
Últimes Enviaments de Salaris
El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Meridian Credit Union in Canada és una compensació total anual de CA$102,508. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Meridian Credit Union per al rol de Enginyer de Programari in Canada és CA$81,615.

