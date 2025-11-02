Directori d'empreses
Mercury
Mercury Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

La compensació de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Mercury totalitza $260K per year per a IC3. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $270K.

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$260K
$237K
$23.5K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Calendari d'Adquisició

16.67%

ANY 1

16.67%

ANY 2

16.67%

ANY 3

16.67%

ANY 4

16.67%

ANY 5

16.67%

ANY 6

Tipus d'Accions
RSU

A Mercury, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 6 anys:

  • 16.67% s'adquireix en el 1st-ANY (16.67% anual)

  • 16.67% s'adquireix en el 2nd-ANY (16.67% anual)

  • 16.67% s'adquireix en el 3rd-ANY (16.67% anual)

  • 16.67% s'adquireix en el 4th-ANY (16.67% anual)

  • 16.67% s'adquireix en el 5th-ANY (16.67% anual)

  • 16.67% s'adquireix en el 6th-ANY (16.67% anual)

7 years post-termination exercise window.



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Mercury in United States és una compensació total anual de $620,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Mercury per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States és $297,000.

Altres recursos