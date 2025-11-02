La compensació de Enginyer de Programari in United States a Mercury oscil·la entre $132K per year per a IC1 i $293K per year per a IC4. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $214K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mercury. Última actualització: 11/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
IC1
$132K
$132K
$0
$0
IC2
$165K
$155K
$9.6K
$0
IC3
$257K
$205K
$45.7K
$5.7K
IC4
$293K
$235K
$57.9K
$0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
16.67%
ANY 1
16.67%
ANY 2
16.67%
ANY 3
16.67%
ANY 4
16.67%
ANY 5
16.67%
ANY 6
A Mercury, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 6 anys:
16.67% s'adquireix en el 1st-ANY (16.67% anual)
16.67% s'adquireix en el 2nd-ANY (16.67% anual)
16.67% s'adquireix en el 3rd-ANY (16.67% anual)
16.67% s'adquireix en el 4th-ANY (16.67% anual)
16.67% s'adquireix en el 5th-ANY (16.67% anual)
16.67% s'adquireix en el 6th-ANY (16.67% anual)
7 years post-termination exercise window.