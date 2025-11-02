Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Operacions d'Atenció al Client a Mercury oscil·la entre $141K i $193K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mercury. Última actualització: 11/2/2025

Compensació Total Mitjana

$153K - $181K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$141K$153K$181K$193K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

16.67%

ANY 1

16.67%

ANY 2

16.67%

ANY 3

16.67%

ANY 4

16.67%

ANY 5

16.67%

ANY 6

Tipus d'Accions
RSU

A Mercury, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 6 anys:

  • 16.67% s'adquireix en el 1st-ANY (16.67% anual)

  • 16.67% s'adquireix en el 2nd-ANY (16.67% anual)

  • 16.67% s'adquireix en el 3rd-ANY (16.67% anual)

  • 16.67% s'adquireix en el 4th-ANY (16.67% anual)

  • 16.67% s'adquireix en el 5th-ANY (16.67% anual)

  • 16.67% s'adquireix en el 6th-ANY (16.67% anual)

7 years post-termination exercise window.



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Operacions d'Atenció al Client a Mercury és una compensació total anual de $193,200. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Mercury per al rol de Operacions d'Atenció al Client és $141,120.

