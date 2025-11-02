La compensació de Desenvolupament de Negoci in United States a Mercury totalitza $150K per year per a IC2. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mercury. Última actualització: 11/2/2025
Compensació Total Mitjana
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
16.67%
ANY 1
16.67%
ANY 2
16.67%
ANY 3
16.67%
ANY 4
16.67%
ANY 5
16.67%
ANY 6
A Mercury, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 6 anys:
16.67% s'adquireix en el 1st-ANY (16.67% anual)
16.67% s'adquireix en el 2nd-ANY (16.67% anual)
16.67% s'adquireix en el 3rd-ANY (16.67% anual)
16.67% s'adquireix en el 4th-ANY (16.67% anual)
16.67% s'adquireix en el 5th-ANY (16.67% anual)
16.67% s'adquireix en el 6th-ANY (16.67% anual)
7 years post-termination exercise window.