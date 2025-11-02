Directori d'empreses
Mercury
Mercury Desenvolupament de Negoci Salaris

La compensació de Desenvolupament de Negoci in United States a Mercury totalitza $150K per year per a IC2. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mercury. Última actualització: 11/2/2025

Compensació Total Mitjana

$169K - $193K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$149K$169K$193K$212K
Rang Habitual
Rang Possible
Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$150K
$120K
$30K
$0
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Calendari d'Adquisició

16.67%

ANY 1

16.67%

ANY 2

16.67%

ANY 3

16.67%

ANY 4

16.67%

ANY 5

16.67%

ANY 6

Tipus d'Accions
RSU

A Mercury, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 6 anys:

  • 16.67% s'adquireix en el 1st-ANY (16.67% anual)

  • 16.67% s'adquireix en el 2nd-ANY (16.67% anual)

  • 16.67% s'adquireix en el 3rd-ANY (16.67% anual)

  • 16.67% s'adquireix en el 4th-ANY (16.67% anual)

  • 16.67% s'adquireix en el 5th-ANY (16.67% anual)

  • 16.67% s'adquireix en el 6th-ANY (16.67% anual)

7 years post-termination exercise window.



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Desenvolupament de Negoci a Mercury in United States és una compensació total anual de $212,400. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Mercury per al rol de Desenvolupament de Negoci in United States és $149,400.

