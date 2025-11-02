Directori d'empreses
Mercari Gestor de Programes Tècnics Salaris

La compensació de Gestor de Programes Tècnics in United States a Mercari totalitza $113K per year per a MG4. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mercari. Última actualització: 11/2/2025

Compensació Total Mitjana

$190K - $216K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$165K$190K$216K$241K
Rang Habitual
Rang Possible
Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
MG1
$ --
$ --
$ --
$ --
MG2
$ --
$ --
$ --
$ --
MG3
$ --
$ --
$ --
$ --
MG4
$113K
$89.7K
$0
$23.4K
Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Mercari, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (8.32% trimestral)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.32% trimestral)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.32% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Programes Tècnics a Mercari in United States és una compensació total anual de $240,917. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Mercari per al rol de Gestor de Programes Tècnics in United States és $165,375.

