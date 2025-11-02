Directori d'empreses
Mercari
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Mercari Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in Japan a Mercari oscil·la entre ¥7.47M per year per a MG1 i ¥14.2M per year per a MG4. El paquet de compensació year mitjà in Japan totalitza ¥12.22M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mercari. Última actualització: 11/2/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
MG1
(Nivell d'Entrada)
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Últimes Enviaments de Salaris
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Mercari, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (8.32% trimestral)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.32% trimestral)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.32% trimestral)



El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Mercari in Japan és una compensació total anual de ¥16,765,390. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Mercari per al rol de Enginyer de Programari in Japan és ¥9,775,247.

