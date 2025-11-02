La compensació de Enginyer de Programari in Japan a Mercari oscil·la entre ¥7.47M per year per a MG1 i ¥14.2M per year per a MG4. El paquet de compensació year mitjà in Japan totalitza ¥12.22M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mercari. Última actualització: 11/2/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
MG1
¥7.47M
¥6.66M
¥133K
¥684K
MG2
¥8.96M
¥7.94M
¥0
¥1.02M
MG3
¥12.28M
¥11.35M
¥0
¥932K
MG4
¥14.2M
¥11.66M
¥99.3K
¥2.45M
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
ANY 1
33.3%
ANY 2
33.3%
ANY 3
A Mercari, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (8.32% trimestral)
33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.32% trimestral)
33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.32% trimestral)