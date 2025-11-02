Directori d'empreses
Mercari Recursos Humans Salaris

La compensació total mitjana de Recursos Humans in India a Mercari oscil·la entre ₹4.18M i ₹5.83M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mercari. Última actualització: 11/2/2025

Compensació Total Mitjana

₹4.48M - ₹5.28M
India
Rang Habitual
Rang Possible
₹4.18M₹4.48M₹5.28M₹5.83M
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Mercari, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (8.32% trimestral)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.32% trimestral)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.32% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Recursos Humans a Mercari in India és una compensació total anual de ₹5,825,583. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Mercari per al rol de Recursos Humans in India és ₹4,182,470.

