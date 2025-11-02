Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Analista Financer in Japan a Mercari oscil·la entre ¥8.48M i ¥12.35M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mercari. Última actualització: 11/2/2025

Compensació Total Mitjana

¥9.73M - ¥11.09M
Japan
Rang Habitual
Rang Possible
¥8.48M¥9.73M¥11.09M¥12.35M
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Mercari, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (8.32% trimestral)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.32% trimestral)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.32% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista Financer a Mercari in Japan és una compensació total anual de ¥12,347,791. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Mercari per al rol de Analista Financer in Japan és ¥8,476,026.

