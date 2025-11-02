La compensació de Analista de Dades in Japan a Mercari totalitza ¥8.74M per year per a MG3. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mercari. Última actualització: 11/2/2025
Compensació Total Mitjana
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
33.3%
ANY 1
33.3%
ANY 2
33.3%
ANY 3
A Mercari, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:
33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (8.32% trimestral)
33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.32% trimestral)
33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.32% trimestral)