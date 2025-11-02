Directori d'empreses
  Salaris
  Analista de Dades

  Tots els Salaris de Analista de Dades

Mercari Analista de Dades Salaris

La compensació de Analista de Dades in Japan a Mercari totalitza ¥8.74M per year per a MG3. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mercari. Última actualització: 11/2/2025

Compensació Total Mitjana

¥8.98M - ¥10.51M
Japan
Rang Habitual
Rang Possible
¥7.83M¥8.98M¥10.51M¥11.18M
Rang Habitual
Rang Possible
Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
MG1
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG2
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
MG3
¥8.74M
¥6.91M
¥0
¥1.83M
MG4
¥ --
¥ --
¥ --
¥ --
Calendari d'Adquisició

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU

A Mercari, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (8.32% trimestral)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (8.32% trimestral)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (8.32% trimestral)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Dades a Mercari in Japan és una compensació total anual de ¥11,178,107. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Mercari per al rol de Analista de Dades in Japan és ¥7,834,229.

Altres recursos