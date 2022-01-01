Mendix Salaris

El rang de salaris de Mendix varia de $56,385 en compensació total anual per a Analista de Dades a l'extrem inferior a $195,975 per a Màrqueting a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Mendix . Última actualització: 8/9/2025