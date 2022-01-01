Directori d'Empreses
Mendix
Mendix Salaris

El rang de salaris de Mendix varia de $56,385 en compensació total anual per a Analista de Dades a l'extrem inferior a $195,975 per a Màrqueting a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Mendix. Última actualització: 8/9/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $93.5K

Enginyer de programari full-stack

Gestor de Producte
Median $93.9K
Dissenyador de Producte
Median $72K

Analista de Negocis
$95.2K
Analista de Dades
$56.4K
Màrqueting
$196K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$93.6K
Arquitecte de Solucions
$96.7K
PMF

El rol més ben pagat informat a Mendix és Màrqueting at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $195,975. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Mendix és de $93,733.

Altres recursos