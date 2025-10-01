Directori d'empreses
Mend
  Tel Aviv Metropolitan Area

Mend Enginyer de Programari Salaris a Tel Aviv Metropolitan Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Tel Aviv Metropolitan Area a Mend totalitza ₪455K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Mend. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
Mend
Software Engineer
Total per any
₪455K
Nivell
L3
Base
₪455K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Anys a l'empresa
2-4 Anys
Anys d'exp
11+ Anys
Quins són els nivells professionals a Mend?

₪560K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Enginyer de Programari ni Mend in Tel Aviv Metropolitan Area joko ni apapọ isanwo ọdun ti ₪670,359. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Mend fun ipa Enginyer de Programari in Tel Aviv Metropolitan Area ni ₪375,800.

