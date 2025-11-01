Directori d'empreses
Melio Payments
El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Israel a Melio Payments totalitza ₪504K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Melio Payments. Última actualització: 11/1/2025

Paquet Mitjà
Melio Payments
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Total per any
₪504K
Nivell
Tech Lead
Base
₪504K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Anys a l'empresa
3 Anys
Anys d'exp
9 Anys
Quins són els nivells professionals a Melio Payments?
Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪306K
Stripe logo
+₪68.7K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.6K
Salaris de Pràctiques

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Melio Payments, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Enginyer de Programari Full-Stack

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Melio Payments in Israel és una compensació total anual de ₪605,771. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Melio Payments per al rol de Enginyer de Programari in Israel és ₪502,444.

