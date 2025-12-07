Directori d'empreses
Meituan Operacions de Negoci Salaris

La compensació total mitjana de Operacions de Negoci a Meituan oscil·la entre $73K i $104K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Meituan. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$82.7K - $94.2K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$73K$82.7K$94.2K$104K
Rang Habitual
Rang Possible

El paquet salarial més alt reportat per a un Operacions de Negoci a Meituan és una compensació total anual de $103,840. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Meituan per al rol de Operacions de Negoci és $73,040.

