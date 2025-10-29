Directori d'empreses
Medallia
Medallia Arquitecte de Solucions Salaris

El paquet de compensació mitjà de Arquitecte de Solucions in United States a Medallia totalitza $140K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Medallia. Última actualització: 10/29/2025

Paquet Mitjà
company icon
Medallia
Solution Architect
hidden
Total per any
$140K
Nivell
hidden
Base
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
2-4 Anys
Anys d'exp
11+ Anys
Quins són els nivells professionals a Medallia?
Últimes Enviaments de Salaris
Contribuir

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Medallia in United States és una compensació total anual de $275,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Medallia per al rol de Arquitecte de Solucions in United States és $157,000.

