La compensació de Enginyer de Programari in Spain a Medallia totalitza €83K per year per a Staff Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Spain totalitza €83.1K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Medallia. Última actualització: 10/29/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer I
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83K
€83K
€0
€0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
