Medallia
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Medallia Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in Spain a Medallia totalitza €83K per year per a Staff Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Spain totalitza €83.1K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Medallia. Última actualització: 10/29/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer I
(Nivell d'Entrada)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Staff Engineer
€83K
€83K
€0
€0
Últimes Enviaments de Salaris
El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Medallia in Spain és una compensació total anual de €99,745. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Medallia per al rol de Enginyer de Programari in Spain és €83,069.

