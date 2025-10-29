Directori d'empreses
El paquet de compensació mitjà de Reclutador in United States a Medallia totalitza $95K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Medallia. Última actualització: 10/29/2025

Paquet Mitjà
company icon
Medallia
Talent Partner
Washington, DC
Total per any
$95K
Nivell
P3
Base
$95K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a Medallia?
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Contribuir

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Reclutador a Medallia in United States és una compensació total anual de $180,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Medallia per al rol de Reclutador in United States és $95,000.

Altres recursos