MCM Worldwide
Principals Informacions
  • Contribueix amb quelcom únic sobre MCM Worldwide que pugui ser útil per a altres (ex. consells d'entrevista, selecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre nosaltres

    MCM is a luxury brand focused on travel goods and accessories, combining modern design with innovative functionality and advanced techniques to attract a diverse global clientele.

    mcmworldwide.com
    Lloc web
    1976
    Any de fundació
    1,250
    Núm. d'empleats
    $250M-$500M
    Ingressos estimats
    Seu central

